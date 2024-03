Datalogic, upgrade di Intesa a Buy con aumento target price

Intesa Sanpaolo

Datalogic

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 6,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, migliorando anche lasul titolo a "" da "Hold".Il prezzo obiettivo è salito dopo l'incorporazione nelle stime dei 34 milioni derivanti dalladel 100% della partecipazione in, società attiva nella commercializzazione e nella distribuzione di prodotti e soluzioni software dedicati alle piccole e medie aziende basata a Plano (Texas)."I risultati del 2023 di Datalogic sono stati fortemente influenzati da- scrivono gli analisti - Ci aspettiamo un, con la prima parte dell’anno ancora in contrazione, in particolare nel 1Q24, seguita da un ritorno alla crescita nella seconda parte dell'anno e nel 2025".