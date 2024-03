Interpump, utile 2023 sale a 277,5 milioni. Dividendo di 0,32 euro

Interpump

(Teleborsa) -, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, ha chiuso ilconpari a 2.240 milioni di euro, in crescita del 7,8% rispetto al 2022 (+5,1% la crescita a parità di perimetro). Focalizzandosi sulle divisioni operative del Gruppo, la divisione Olio ha registrato una crescita del 6% (+4,4% a parità di perimetro) mentre la divisione Acqua del 12,9% (+7,3% a parità di perimetro).L'ha registrato una crescita del 9% portandosi a 536,7 milioni di euro (+6,6% a parità di perimetro). L'incidenza sulle vendite è stata pari al 24% (la medesima incidenza si registra a parità di perimetro), rispetto al 23,7% registrato nel precedente esercizio. L'di periodo è passato dai 269,7 milioni di euro ai 277,5 milioni di euro, in crescita del 2,9%."I risultati del 2023 sono di piena soddisfazione - ha commentato il- Pur in un contesto internazionale difficile, il gruppo ha registrato una crescita organica del fatturato che sfiora il 7% e il record storico di EBITDA margin".Al 31 dicembre 2023 laè risultata pari a 486,5 milioni di euro, rispetto ai 541,8 milioni al 31 dicembre 2022. Le attività alle quali sono state dedicate le maggiori risorse sono state quelle di sviluppo con complessivamente 222,5 milioni, di cui 164,9 milioni per investimenti e 57,6 milioni per acquisto di partecipazioni. Nel periodo di riferimento sono stati pagati dividendi per 34,7 milioni e incassati 2,2 milioni dalla cessione di azioni proprie ai beneficiari di stock option.Il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di approvare la distribuzione di unpari a 0,32 euro per azione (0,30 euro nell'esercizio precedente).Per l', Interpump "confida di consolidare i buoni risultati conseguiti nell'esercizio appena trascorso, nonostante un quadro internazionale che rimane molto complesso". Sulla base degli indicatori disponibili, prevede un fatturato per l'intero esercizio 2024, su base organica, sostanzialmente stabile. Sul piano della, ha come obiettivo "laconseguito nel 2023".