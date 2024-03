Terna, Beccali: metriche rimarranno coerenti con attuali rating nonostante aumento capex

Terna

(Teleborsa) - "Nel nuovo piano di Terna c'è, con quelli in attività regolate in aumento del 60% a 15,5 miliardi di euro complessivi al 2028". Lo ha affermatodi, presentando il nuovo piano industriale Piano Industriale 2024-2028 "Grazie a tutti gli investimenti previsti, il valore degli asset regolati (RAB) raggiungerà i 30,6 miliardi di euro nel 2028, con un CAGR nell'arco di Piano pari all'8% - ha spiegato - Dei, l'area Development conta per 10,8 miliardi di euro, Asset Renewal and Efficiency per 2,9 miliardi di euro e Defence per 1,7 miliardi di euro".La nuova politica dei dividendi intendere "garantire un". Il CFO ha evidenziato che nell'arco di piano la nuova politica prevede una crescita annua minima del dividendo per azione (DPS) pari al 4%, assumendo il 2023 come anno di riferimento. Per il 2024, il dividendo per azione (DPS) sarà pari al valore più alto tra la crescita del 4% rispetto al 2023 e un payout del 75%. L'eventuale maggior dividendo distribuito nel 2024 non avrà impatto sui dividendi dal 2025 in poi.Terna intende "mantenere la stabilità finanziaria e un profilo a basso rischio" e ", le metriche rimarranno coerenti con gli". "Il maggiore fattore che le agenzie di rating tengono in considerazione è il FFO/Net Debt, che a fine piano è previsto si attesti intorno all'11% - ha detto Beccali - Venivamo da tempi dove era nell'intorno del 14%, quindi stiamo".In merito al rispetto delle metriche, "laè qualcosa che abbiamo fatto, e lo potremmo considerare se fosse necessario, maal momento perchè vogliamo investire nelle attività non regolamentate", ha detto rispondendo a una domanda sul tema.