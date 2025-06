Wizz Air, Moody's declassa rating a Ba2 con outlook negativo

Moody's

(Teleborsa) -hadi, compagnia aerea low-cost ungherese, a "" da "Ba1". L'outlook rimane "negativo"."L'azione di rating odierna riflette i deboli indicatori di credito attuali della compagnia, con una, che ha portato a costi superiori ai livelli di risarcimento concordati - afferma Dirk Goedde, lead analyst di Moody's per Wizz Air - Il fermo degli aeromobili ha ostacolato significativamente i piani di crescita di Wizz Air, essenziali per migliorare la redditività. La compagnia aerea fa affidamento sulla crescita per compensare l'aumento dei costi operativi e legati all'inflazione, ma questa strategia è compromessa dall'incapacità di utilizzare appieno la propria flotta".Nonostante Wizz Air abbia ampliato la sua flotta complessiva, l'effetto annuale dei fermi causati dal problema al motore GTF ha ridotto l'espansione pianificata della sua flotta operativa, con la, misurata in posti disponibili per chilometro (ASK),. Sebbene un miglioramento del load factor di 1 punto percentuale al 91,2% e l'aumento dei rendimenti abbiano contribuito a una crescita del fatturato del 4%, gli aumenti dei costi strutturali hanno avuto un impatto sulla sua redditività, con ildal 5,8% al 2,8%. Gli aumenti hanno incluso maggiori costi del personale e relativi alla rete, ma anche maggiori costi indiretti derivanti dai fermi, come maggiori costi di manutenzione e un maggiore ammortamento della flotta in crescita, sebbene circa il 20% non fosse operativo.Sebbene Moody's ritenga che la compagnia possa tornare al suo precedente modello di crescita grazie alle nuove consegne e alla graduale riduzione della parte della flotta messa a terra, gli indicatori di credito rimarranno deboli nei prossimi 12-18 mesi. Sulla base del recente programma di consegne e presupponendo che l'azienda migliorerà ulteriormente i fattori di carico a fronte di yield leggermente inferiori per stimolare la domanda, mentre il RASK (ricavo per chilometro medio di posto) continua a crescere, viene prevista una crescita del fatturato del 12% e del 10% rispettivamente negli anni fiscali 2026 e 2027. Sebbene i recenti ribassi dei prezzi del carburante favoriranno una ripresa del margine, gli, portando a un aumento del margine EBIT rettificato verso il 5% nel 2026, con un certo upside in seguito.Questo aumento porta a undi Wizz Air verso 5,0x e 4,8x rispettivamente nel 2026 e nel 2027, rispetto al 5,9x dell'anno fiscale 2025. Considerata la continua espansione della flotta, viene prevista una generazione di free cash flow rettificati negativa, che sarà compensata da plusvalenze derivanti da operazioni di vendita e leaseback (a seconda delle decisioni di finanziamento della società) e rimborsi PDP contrattuali.