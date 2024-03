Terna, Di Foggia: piano sfidante, le rinnovabili immettono complessità

Terna

(Teleborsa) - ". C'è un aumento del 65% negli investimenti rispetto al piano precedente, questo per supportare la transizione energetica nel nostro paese". Lo ha dichiarato, Amministratore Delegato di, durante la presentazione del Piano Industriale 2024-2028 "Una parte importante del piano, pari al 12% e 2 miliardi di euro, verranno utilizzati per la transazione digitale, perchè le- ha spiegato - Terna in passato gestiva 800 centrali, adesso gestiamo oltre 1 milione di impianti, e questo è un tipo di complessità; inoltre, le rinnovabili sono a intermittenza e non programmabili. Inoltre, digitalizzeremmo tante attività e tanti processi".A una domanda sul potenziale interesse per l'acquisizione di asset, ha risposto: "Arera a dicembre 2023 ha incentivato i distributori a dismettereche dal punto di vista tecnico sono molto più funzionali alla trasmissione, all'alta tensione, e quindi sono, facendo delle considerazioni su questo tema".