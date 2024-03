DBA acquista residuo 25% di S.J.S. Engineering

DBA Group

(Teleborsa) -, società specializzata nell’erogazione di servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission critical, ha acquistato da parte della controllata DBA PRO. delle quote diminoranza di S.J.S. Engineering, pari al 25%, e detenute da S.J.S. e S.J.S. Bulding.L’operazione - spiega una nota -, mercato nel quale il PNRR nazionale prevede importanti investimenti per la transizione energetica dei porti. S.J.S. Engineering si distingue come uno dei principali protagonisti nell'ambito dello sviluppo dei sistemi di Cold Ironing in Italia, ma la sua area di attività si estende oltre i confini nazionali.La società ha conquistato un ruolo di rilievo anche nel Nord Africa, grazie all’acquisizione di importati commesse presso alcuni principali porti egiziani.L’accordo prevede l’acquisto da parte di DBA PRO. del 25% delle quote della società S.J.S. Engineering (11,5% detenute dalla società da SJS e 13,5% detenute dalla società S.J.S. Buliding) per un, proporzionalmente suddiviso in base alle quote detenute dai venditori, e interamente corrisposto in data odierna tramite risorse interne.