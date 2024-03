DBA Group, l'utile aumenta a 4 milioni nel 2023. Dividendo di 0,09 euro

DBA Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha chiuso ilcon unpari a 112,1 milioni di euro (+31,5%), suddiviso in 66,7 milioni relativi ai servizi di Engineering & Project Management (+32,7% grazie anche all'acquisizione di General Planning), in 3,7 milioni relativi ai servizi di Information & Communication Technologies in Italia (+43,3%) e in 41,7 milioni relativi ai servizi di Information & Communication Technologies in Slovenia (+12,7%)L'2023 è pari a 12 milioni di euro (+68,3% grazie anche all'apporto di General Planning che ha contribuito per 1,5 milioni). Ilè pari a 4 milioni di euro, in miglioramento di +3,4 milioni rispetto al 2022."Iche presentiamo oggi al mercato - ha dichiarato l'AD Raffaele De Bettin - sono la testimonianza concreta della validità della nostra strategia di crescita che ci ha portato, nel corso dell'ultimo anno, a incrementare di circa un terzo il valore della produzione, con effetti importanti anche sulla marginalità e sull'utile"."Nel 2023 abbiamo assistito anei settori strategici in cui operiamo, come lo sviluppo delle rete a banda ultralarga nel settore Telco & Media, la progettazione di Data Center o di sistemi di Cold Ironing presso le principali Autorità Portuali italiane, i servizi a supporto della trasformazione degli impianti di erogazione verso fonti di energia sostenibile e quelli legati alla trasformazione energetica del Paese - ha aggiunto - All'estero il nostro Gruppo, forte della qualità e professionalità che ci viene riconosciuta dal mercato e grazie all'acquisizione di nuove commesse, ha assistito a un aumento del giro d'affari e al consolidamento delle relazioni commerciali instaurate negli anni".La posizione finanziaria netta è pari a 8,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto a Euro 12,6 milioni del 2022. Proposta distribuzione di unordinario di 0,09 euro per azione.