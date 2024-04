ILPRA, CdA delibera acquisto del residuo 76,67% della controllata spagnola

ILPRA

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha deliberato l'del capitale sociale d. L'operazione avverrà tramite:, sottoscritto con rinuncia e relativo conferimento del credito commerciale vantato dalla società alla data del 31 dicembre 2023, pari a 2.140.093 euro. Il socio Ilpra Group non sottoscriverà l'aumento di capitale e pertanto non riceverà alcun introito a fronte del 76,67% del capitale detenuto ad oggi.La gestione diretta della società collegata consentirà di rafforzarne le potenzialità per cogliere appieno le opportunità di un mercato dai volumi commerciali molto vicini a quelli del mercato italiano. Inoltre, l'ubicazione geografica e logistica della controllata, che ha sede nella Catalogna, la rende un', in grado di sfruttare le possibilità di add-on di altre realtà commerciali e produttive sul mercato spagnolo.Infine, il rafforzamento delle operations spagnole permetterebbe anche la costituzione di una importante, con il quale si condivide, oltre alla lingua, anche la cultura di business, il sistema finanziario e alcune logiche di funzionamento del settore del packaging. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine di luglio 2024.