Fed, Powell: rischi più bilanciati, ma avverte: inflazione resta troppo alta

(Teleborsa) - L'insieme complessivo dei rischi, positivi e negativi, sul raggiungimento degli obiettivi di politica monetaria "si sta muovendo verso un quadro più bilanciato". Lo ha affermato ilnella conferenza stampa al termine del FOMC, avvertendo che "al tempo stesso l'inflazione resta troppo alta e i progressi per abbassarla non sono assicurati, mentre l'incertezza resta elevata. Siamo determinati riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%".Come da attese, la Federal Reserve ha annunciato tassi invariati , per la quinta volta consecutiva. La banca centrale americana, guidata da Jerome Powell, ha lasciato il costo del denaro nel range fra il 5,25% e il 5,50%. La Fed hasugli Stati Uniti, mentre hail lieve ritocco al rialzo per il prossimo anno al 2,2%, leggermente superiore al suo target.Powell ha aggiunto che i banchieri centrali della Federal Reserve ritengono che "sarà probabilmente appropriato" ridurre i tassi di interesse sul dollaro "a un certo punto quest'anno".