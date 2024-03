Google multata da Antitrust francese per 250 milioni euro

Alphabet

(Teleborsa) -ha comminato unaper il mancato rispetto di alcuni dei suoi impegni assunti nel giugno 2022.Si tratta delladell'Autorità per la concorrenza francese in quattro anni, e si inserisce, volta a creare le condizioni necessarie per. Il quadro legislativo - ricorda l'autorità francese - mirava a ridefinire,, la condivisione del valore generato e ad affrontare i profondi cambiamenti che hanno interessato il settore negli ultimi anni, in particolare la crescita del pubblico digitale in concomitanza con il declino nella diffusione della carta stampata ed il fatto che una quota significativa del valore pubblicitario è ormai detenuta dalle principali piattaforme digitali.Dopo aver ordinatosotto forma di ingiunzioni, nell'aprile 2020, l'Autorità francese ha constatato ched ha inflittodi euro, condannando Google a conformarsi. Successivamente, pronunciandosi nel merito, l'Autorità aveva accettato, per un periodo di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, gliper porre fine alla violazione. Impegnie che hanno spinto l'Antitrust d'Oltralpe a multare un'altra volta Google peri e per non aver collaborato con ole autorità di controllo.