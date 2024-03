HYPE, ricavi lordi a 39 milioni di euro nel 2023. Break even nei primi mesi del 2024

Illimity

(Teleborsa) -, banca digitale fondata nel 2015 e controllata dae il gruppo Sella, ha registratoper 39,1 milioni di euro nel 2023, in crescita dell'87% vs il 2022, con unpari a 19,7 milioni di euro, in incremento del 476% vs il precedente esercizio (dati gestionali).La società parla di "un risultato ancora più significativo e indicativo delle forti efficienze messe in campo nel corso del 2023", se letto anche alla luce di un incremento dei costi del personale che riflette la crescita dell'organico di ben il 55%, raggiungendo oggi i 195(età media 35 anni), esperti di tecnologia, design, finance e banking.Tra gli altri indicatori rilevanti per la tipologia di modello di HYPE, viene segnalato l'aumento del 25% del, attestatosi a 8,1 miliardi di euro, mentre il transato carta, sempre in termini di volumi, è stato pari a circa 2,4 miliardi di euro (+26% rispetto all'anno precedente) a conferma di un sempre maggiore utilizzo dell'app da parte dei clienti.LaHYPE a fine 2023 era pari a circa 540 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto all'anno precedente. Un risultato raggiunto grazie alla validità dell'ampio ventaglio di servizi messi a disposizione dei clienti e che HYPE include con diverse formule nei canoni mensili dei conti a pagamento e gratuiti. A incidere positivamente sui ricavi anche alcune nuove partnership che hanno avuto esecuzione nel 2023.Neiper la prima volta la neobank ha raggiunto ilcon una crescita del 54% sulle gross revenues vs il 2023 e del 250% di EBTDA in linea con gli obiettivi di piano che prevedono la conferma del pareggio a fine anno."Nata nel 2015 per dimostrare come, anche in Italia, ci fosse la necessità di una diversa offerta di banking e uno spazio di crescita, oggi HYPE, con oltre 1,8 milioni di utenti e il raggiungimento del primo utile, conferma la sostenibilità del modello proposto e la capacità di creare valore", ha commentatodi HYPE.