Trasporti, Salvini incontra vicepresidente Turkmenistan: focus su cooperazione

(Teleborsa) - "Incontro cordiale tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo comunica il Mit in una nota. Al centro del colloquio i rapporti di cooperazione in materia di trasporti e connettività tra i due paesi. Nell'occasione sono stati anche sottoscritti due protocolli d'intesa con l'Autorità di Sistema portuale del Tirreno centrale e con RFI, rispettivamente riguardanti la cooperazione trasi legge.Intanto, oggi, il ministro dei Trasporti,ha partecipato in video collegamento al convegno "Muoversi in Emilia-Romagna. Dieci anni di politiche per la mobilità" organizzato a BolognaSul fronte delladelle infrastrutture, se si lavora "con un approccio pragmatico, positivo, propositivo, risolutivo è un bene per tutto il Paese". Invece "quello che mi dispiace, ogni tanto, quando si applica l'ideologia a un tema che è molto concreto. E mi sono spiaciuti alcuni accenni" ideologiciha detto.Quanto alle r. L'obiettivo è di salvare vite senza pregiudizi ideologici". "Quello che mi spiace, ogni tanto, è quando si applica l'ideologia a un tema che è molto concreto - ha detto Salvini -. Mi sono spiaciuti alcuni accenni, anche se io capisco la politica e sono segretario di un partito, oltre che vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti. Parliamo di un codice della strada su cui stiamo lavorando da un anno, per la cui stesura abbiamo coinvolto centinaia di soggetti pubblici e privati, familiari delle"Stiamo facendo riunioni fiume per il codice strada - ha concluso Salvini - che è in via di definizione e che conto" arrivi all'approvazione "se