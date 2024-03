Al via l’accordo fra Studio Gazzani e Politecnico di Milano per l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali

(Teleborsa) - Loha sottoscritto un contratto di ricerca con il, e precisamente con l’, finalizzato all'analisi dell'utilizzo delle tecnologie digitali all’interno dei modelli organizzativi e di business per migliorare la fidelizzazione e le relazioni tecnologiche dello studio professionale con le aziende Clienti. L’accordo - che prevede la partecipazione dello Studio Gazzani all’ “Osservatorio professionisti e innovazione digitale” - sottolinea la crescente importanza dell'integrazione delle nuove tecnologie nei servizi professionali, mirando a migliorare l'efficienza e l'innovazione nel settore.Lo Studio Gazzani con sedi a Milano-Verona-Roma ha individuato nel Politecnico di Milano un partner ideale per guidare questa iniziativa. Grazie a questa, sarà avviato un miglioramento dell'attuale utilizzo delle tecnologie e dell'IA per lo studio professionale.Questa collaborazione rappresenta una prima fase di reciproca collaborazione all’Osservatorio sulla digitalizzazione delle professioni per il prossimo triennio 2023-2026. I responsabili del progetto dello Studio Gazzani – dott.e dott.- affermano che "L'IA sta rapidamente trasformando molteplici settori, compresi quelli professionali. Il ruolo dell’Osservatorio è quello di individuare le soluzioni a supporto dell’attività dei commercialisti per rafforzarne il ruolo e non farsi trovare impreparati o alla sprovvista"."Questasegna un passo significativo verso l'innovazione e ladel nostro settore", affermano assieme. "Riteniamo che l'adozione responsabile delle tecnologie avanzate, compresa l'IA, possa portare vantaggi significativi ai nostri membri e alle imprese che affianchiamo. Siamo entusiasti di lavorare con il Politecnico di Milano, una istituzione di eccellenza nel campo della tecnologia". L'accordo prevede anche l'organizzazione di eventi, workshop e conferenze congiunte per condividere le migliori pratiche e fornire formazione specialistica agli studi professionali interessati.