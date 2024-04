TECH7: Digitale al centro della collaborazione tra Paesi G7. Lente su IA

(Teleborsa) - Si è svolta oggi, presso Palazzo Ferrajoli, l'High-level conferencepromossa dal'Associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell’ICT e dell’elettronica di consumo operanti in Italia insieme alle principali associazioni del settore ICT dei Paesi del G7Dopo le precedenti edizioni nel Regno Unito e in Giappone, in occasione delle rispettive presidenze di turno del G7, l’edizione 2024 si trasferisce a Roma,Le associazioni del TECH7 hanno discusso, insieme a rappresentanti del Ministero delle imprese e del Made in Italy e del Dipartimento per la Trasformazione digitale e alle Rappresentanze diplomatiche dei Paesi G7,sociale ed ambientale dei modelli di sviluppo.Particolare attenzionea partirequali strumenti capaci di definireportando con sé sfide e opportunità per cittadini, imprese e istituzioni. Su questi temi, è stato condiviso – in linea con la dichiarazione congiunta sottoscritta dai Governi del G7 a Trento lo scorso marzo, di rafforzare il dialogo pubblico-privato per irrobustire la capacità innovativa e costruire iniziative congiunte per assicurare una diffusione adeguata e accessibile delle nuove tecnologie, a partire dalle PMI.. Lriaffermare la forte collaborazione tra le industrie digitali dei paesi del G7 e dell’UE, ma soprattutto per offrire la massima collaborazione ai governi in un presente e un futuro in cui il digitale sarà protagonista, come testimoniano le previsioni di Gartner le cui stime sulla spesa IT a livello mondiale dovrebbero ammontare a 5 mila miliardi di dollari nel 2024, con un aumento del 6,8% rispetto al 2023." - afferma- presidente di Anitec-Assinform. “Insieme, le associazioni del TECH7, vogliono promuovere azioni e strategie coordinate per affrontare le sfide e permettere a imprese, cittadini e istituzioni di cogliere le opportunità offerte dal digitale. Nei prossimi mesi e anni le tecnologie emergenti, tra cui l'Intelligenza Artificiale, ridefiniranno nuove traiettorie e modelli di sviluppo: ciò avverrà mentre il mondo vive un momento geopolitico complesso e in rapida evoluzione. Dalla sicurezza, alla riduzione delle disuguaglianze, fino alla sostenibilità: in ogni campo il digitale avrà un ruolo chiave. Il nostro auspicio è che laca”.Al termine delle due tavole rotonde, è stata inoltre sottoscritta la joint declaration che sottolinea l’impegno delle associazioni del TECH7 verso la promozione di politiche e iniziative volte a favorire la crescita economica attraverso l'innovazione digitale.sulle quali si concentrano le raccomandazioni rivolte ai governi del G7 contenute nella dichiarazione congiuntaPromozione della cooperazione internazionale: un impegno condiviso a rafforzare la collaborazione al fine di ottenere progressi significativi in settori vitali come la transizione climatica, la sicurezza informatica e la gestione dei conflitti e a sviluppare policy comuni per affrontare le future sfide globali; Investimenti nelle tecnologie emergenti: un chiaro impegno a investire in tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale, il 6G, le tecnologie quantistiche e le tecnologie per lo spazio, al fine di stimolare l'innovazione e favorire la crescita economica e mantenere alto il livello della competitività globale; Riduzione del divario digitale e miglioramento delle competenze digitali: lo sforzo condiviso a colmare il divario digitale e a potenziare le competenze digitali della popolazione, garantendo, da un lato, che nessuno resti escluso nell'era digitale e, dall’altro, la disponibilità di competenze specialistiche per l’accesso al mondo del lavoro e per la competitività delle imprese; Promozione della sicurezza informatica e della resilienza delle infrastrutture digitali: un impegno a promuovere la sicurezza delle informazioni e a garantire la resilienza delle infrastrutture critiche e la protezione dei dati contro minacce e attacchi; Accelerazione della trasformazione digitale delle PMI e del settore pubblico: un impegno a facilitare e accelerare la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese (PMI) e del settore pubblico, per migliorarne l'efficienza e la competitività; Promozione di un commercio digitale aperto e responsabile e della libera circolazione dei dati: l’impegno a lavorare insieme per sostenere lo sviluppo di una governance a sostegno di un ambiente di commercio digitale aperto, inclusivo e responsabile, che favorisca la libera circolazione dei dati tra le nazioni nel rispetto dei principi di di trasparenza, equità e rispetto dei diritti; Utilizzo delle tecnologie digitali per la sostenibilità e la lotta al cambiamento climatico: un impegno all’insegna della twin transition a utilizzare le tecnologie digitali come strumento chiave nella lotta al cambiamento climatico e per promuovere la sostenibilità ambientale.Le associazioni del TECH7 - si legge nel comunicato - "invitano i