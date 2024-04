Bending Spoons raggiunge accordo per l'acquisizione di StreamYard

(Teleborsa) -, azienda italiana che è diventata uno dei leader globali nello sviluppo e commercializzazione di app per smartphone, ha raggiunto un(conosciuta anche come), società che detiene e gestisce i prodotti StreamYard, Streamable e Superwave. Con milioni di utenti in tutto il mondo, ad oggi StreamYard ha consentito il live-streaming e la registrazione di oltre 60 milioni di video."Apprezziamo tutto ciò che il team di StreamYard ha costruito e siamo pronti a mettere le nostre competenze e tecnologie al servizio di questi prodotti verso nuovi traguardi", ha dichiarato"Il nostro team ha costruito brand, tecnologie e comunità globali incredibili attraverso la nostra suite di prodotti che comprende StreamYard, Streamable e Superwave - ha dichiarato- Ringraziamo il nostro team e i nostri clienti e non vediamo l’ora di assistere all’ulteriore crescita del nostro business e dei nostri prodotti con il supporto di Bending Spoons".