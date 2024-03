MFE propone a soci separazione attività non strategiche Prosiebensat

(Teleborsa) -, in vista della prossima, propone agli azionisti della controllata tedesca che venga predisposta la, in quanto attività non strategiche, dal segmento core Entertainment Business, tramite una "Delibera sulla preparazione di un accordo di scissione e trasferimento" inserita all'ODG dell'assemblea.La richiesta punta adi ProSiebenSat.1 nella più volte annunciata, creando valore per tutti gli azionisti.La delibera prevede chedelle Attività non strategiche della Società e che sottoponga all'approvazione dell'AGM l'accordo di scissione e trasferimento. L’attuazione della scissione comporterebbe lagestite da rispettivi team di gestione indipendenti.Sebbene l’Executive Board di ProSiebenSat.1 abbia ripetutamente dichiarato l'intenzione diBusiness, icompiuti sono stati, fino ad oggi,. Presentando questa proposta, MFE intendeper perseguire con decisione la sua strategia e valorizzare nel miglior modo possibile le attività nell’interesse di tutti gli azionisti. Si potrebbe infatti evitare l’holding discount oggi causato dal consolidamento di attività commerciali molto diverse e non sinergiche sotto l'ombrello di un'unica società quotata, attraverso la scissione e la quotazione in borsa di entrambe le entità giuridiche. La deliberaper separare le Attività non strategiche dal core business Entertainment.Oltre a questa richiesta, e con l'obiettivo di rafforzare la Corporate Governance di ProSiebenSat.1,dell’AGM i seguenti punti:come candidato alternativo al Consiglio di Sorveglianza, in sostituzione del membro Rolf Nonnenmacher; MFE propone poi una(Capitale autorizzato 2024), riducendo le possibilità di escludere i diritti di prelazione previsti dalla legge; MFE propone infine una(Operazioni soggette ad approvazione).