Nasce a Bergamo la Seriana Space Valley

"Il concept della Seriana Space Valley - ha spiegato Filippo Servalli, sindaco di Gandino - è frutto di una riflessione strategica che ha rivelato chiaramente il potenziale del settore spaziale, in linea con le capacità industriali della Lombardia. Un progetto radicato in Val Seriana ma con ambizioni che superano i confini nazionali, pronto a collaborare con chiunque sia seriamente intenzionato a contribuire a questa visione per il futuro delle generazioni a venire". Ne è stato già la riprova nel recente passato









Il progetto di tuta spaziale sviluppata in collaborazione tra il Gruppo Radici e una tra le più importanti case di moda mondiali, oltre a tutta una serie di partner di filiera. “Erano tutti attori apparentemente distanti dal mondo spaziale ma che, grazie a questo progetto, oltre ad essere entrati a farne parte, hanno sviluppato nuove competenze che oggi stanno già capitalizzando su prodotti destinati al mercato qui sulla terra.” - ha aggiunto Servalli.

Antonio Del Mastro, CTO di Mars Planet Technologies e direttore scientifico di SPACE, descrive le peculiarità della Seriana Space Valley: "Rappresenta l'essenza di tre decenni di esperienza nel settore spaziale. Il concept di Seriana Space Valley e del S.I.S.E.I. ha lo scopo di individuare nuovi modelli di sviluppo idonei a canalizzare le aziende tradizionali nel futuro dell’esplorazione spaziale”.

(Teleborsa) - La, uno dei poli imprenditoriali di punta della, punta sullo sviluppo della ricerca e delle applicazioni spaziali, grazie alle molte competenze (tessile, caldareria, componentistica, compositi, per citarne alcune) che possono essere convertite per applicazioni da utilizzare per missioni di esplorazione planetaria. Con questo obiettivo, e’ nata ufficialmente la, progetto che è il risultato di un'impresa collaborativa tra enti pubblici e privati, italiani e svizzeri, culminata nella creazione di un braccio operativo istituzionale denominato Seriana Institute for Space Exploration and Innovation (S.I.S.E.I). La sinergia tra i comuni della valle e i partner internazionali dimostra l'efficacia di un lavoro di squadra interdisciplinare e transfrontaliero, come dimostra la partnership con lo Swiss Institute for Disruptive Innovation (SIDI), diretto da Pietro Veragouth.