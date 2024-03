(Teleborsa) - Martedì prossimo 26 marzo andranno in asta 7 miliardi di euro di BOT a 6 mesi e 1,5 miliardi di BOT a 12 mesi.Lo rende noto ilsottolineando che derivano dalla riapertura del titolo emesso il 14 giugno 2023 con 3 mesi di vita residua.Ilè previsto per il 28 marzo data in cui vengono a scadenza 9,8 miliardi di BOT a 6 mesi.