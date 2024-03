Cucinelli, buyback per oltre 4,96 milioni di euro

Brunello Cucinelli

il re del cachemire

ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, fra il 18 e il 21 marzo 2024, complessivamente 1.000 azioni al prezzo medio unitario di 105,0195 euro, per un controvalore complessivo di 105.019,50 euro. A seguito dei suddetti acquisti, al 22 marzo, la Società detiene, direttamente o per mezzo di società controllate, 47.250 azioni proprie, pari allo 0,0695% delle azioni componenti il capitale sociale. Sul listino milanese, oggi, ribasso composto e controllato per Brunello Cucinelli, che archivia la sessione in flessione del 2,97% sui valori precedenti.