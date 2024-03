Osservatorio Credem - Università Cattolica: al via ciclo di incontri

(Teleborsa) -analizzare l’attuale ruolo deglied individuare le migliori modalità di ricerca delle informazioni per affrontare consapevolmente i temi rilevanti della vita: sono gli obiettivi de “I nuovi volti dell’Opinion Leading”, un ciclo diil progetto sull’informazione consapevole lanciato lo scorso anno dalle media relations di Credem e ALMED (Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore).Nello specifico - spiega la nota - il ciclo dei 4 appuntamenti promosso dall’Osservatorio Credem-Università Cattolica prenderàe avrà luogo presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e Milano e del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma. Gli incontri saranno il centro di un dialogo attivo per scoprire i nuovi volti degli opinion leader contemporanei: esperti, divulgatori e attivatori capaci di affrontare in maniera efficace le tante sfide della contemporaneità, attraverso un ingaggio effettivo dei loro pubblici. In ogni appuntamento saranno presentate le indagini e le riflessioni dei ricercatori e dei professori dell’Università Cattolica.ha l’obiettivo di avvicinare le persone all’attualità, rendendole più consapevoli ed in grado di comprendere e rispondere ai cambiamenti della società. I 4 workshop prendono il via dopo l’evento di presentazione del 1° anno dell’Osservatorio previsto per il 25 marzo alle ore 10:00, “Opinion Leader generativi: l’informazione come strumento di cittadinanza attiva", presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano per indagare sullo stato di salute dell’informazione e per trovare possibili soluzioni ad un panorama informativo sempre più proiettato verso il sensazionalismo e ad una notiziabilità morbosa e discutibile, piuttosto che ad una informazione capace di aiutare le persone a partecipare attivamente alla vita sociale.consapevoli le persone sui temi che più li riguardano da vicino”, ha dichiaratoresponsabile relazioni esterne Credem. “La buona informazione, la salute e l’ambiente rappresentano aspetti con cui ormai la società deve continuamente misurarsi per cercare di comprendere le sfide della contemporaneità e per fare le giuste scelte. In questo senso, crediamo che favorire il dialogo e mettere in connessione esperienze e saperi sia un ottimo modo per accrescere il grado di conoscenza delle persone e per creare benessere per la collettività”, conclude Ianesi .interessato fin dalla sua costituzione all’individuazione di strumenti capaci di trasformare i dati di ricerca in indicazioni utili per aiutare i cittadini a orientarsi nelle scelte e azioni della loro quotidianità. In questo nuovo ciclo di workshop toccheremo tematiche di grande attualità e rilevanza, a partire da ricerche e approfondimenti di esperti di differenti discipline”, ha dichiaratocoordinatrice progetto Osservatorio Opinion Leader 4 Future.