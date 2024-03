Seco, downgrade di Mediobanca a Neutral con taglio target price

Mediobanca

Seco

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 5,20 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, e tagliato ilsul titolo a "" da "Outperform".Il downgrade è arrivato sulla scia die dellasul ritmo della ripresa sequenziale delle vendite. Le prospettive di crescita organica si sono deteriorate sequenzialmente nel corso degli ultimi trimestri, con il fatturato che alla fine è sceso del 15% su base annua nel 4Q23, indotto da un contesto di mercato debole per il segmento hardware e dal lancio di CLEA più lento del previsto.Il broker haper tenere conto delle prospettive di crescita più deboli a breve termine. Prevede una crescita organica delle vendite del 5% nel FY24, che tiene conto di un inizio d'anno debole con il tasso di crescita visto in ripresa nel secondo semestre, col margine EBITDA adj. stabile al 24,2%. Per il 2025, prevede che la crescita organica ritorni a un livello mid-teens, sostenuta dalla piena ripresa della domanda e da una pipeline di business positiva, con una leva operativa che guida un'espansione del margine EBITDA di 70 pb. al 24,9%.