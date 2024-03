Ue, Gentiloni: eurobond tema fondamentale, metodo per incentivare anche difesa comune

(Teleborsa) - Il commissario Ue agli Affari economici,, ha dichiarato che quello degli"sarà uno dei temi assolutamente fondamentali nel prossimo ciclo politico: penso sia interesse comune di noi italiani portarlo in campagna elettorale". Intervenendo agli stati generali dell'Italia a Bruxelles, Gentiloni ha parlato anche di PNRR. "I patti vanno rispettati, il programma Next Generation Eu è un programma one off che chiuderà nel 2026. Contemporaneamente abbiamo tutti chiaro che con quella operazione nel 2021 la commissione ha raccolto 140 miliardi. La commissione raccoglie tra 100 e 120 miliardi conservando la tripla A e indicando un metodo molto utile per incentivare la".Proprio in merito alla difesa comune la quale, Gentiloni ha dichiarato che "non possiamo mettere solo dei" come "gli acquisti in comune". "Dobbiamo avereche consentano di andare in quella direzione. È un metodo su cui bisogna continuare a lavorare per l'avvenire", ha aggiunto.Gentiloni ha quindi evidenziato il ruolo degli italiani nello "sfondare il tetto di cristallo degli eurobond" prima con il programmae poi con Next Generation Eu.