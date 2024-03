Visibilia e Santanché indagate per truffa ai danni Inps

Visibilia Editore

(Teleborsa) - Lahanei confronti del ministroe di altre persone, nonché delle società(sospesa a tempo indeterminato dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan) e Visibilia Concessionaria "per un'in relazione a presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga Covid 19, per un totale di 13 dipendenti". Lo si legge in una nota della procura di Milano.In tutto sono cinque gli indagati, tra cui figurano anche, attuale compagno della ministra del Turismo, e, responsabile della tesoreria del gruppo Visibilia. L'ipotesi di truffa ai danni dell'Inps è in relazione a presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga Covid nel periodo tra il 2020 e il 2022 per circa 126 mila euro.