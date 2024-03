Open Fiber premiata a Berlino per il contributo allo sviluppo del Ftth in Europa

(Teleborsa) -azienda leader della fibra ottica Ftth (Fiber To The Home) in Italia,aggiudicandosi il "Il riconoscimento è stato assegnato a Open Fiber dal’organizzazione di imprese europee fondata con l’obiettivo di accelerare la diffusione di connettività in fibra ottica e lo sviluppo di una società digitale in Europa.Nel corso della FTTH Conference è stato anche presentato il, sullo stato della connettività FTTH in Europa relativo al periodo settembre 2022-settembre 2023. Come anticipa Open Fiber, in questo lasso di tempo, "rispetto alla rilevazione precedente, per un totale di 15,5 milioni di UI che corrispondono a circa il 60% del totale, vicino alla media europea (EU27+ Regno Unito). Il nostro Paese, principalmente grazie al lavoro di Open Fiber, ha registrato nel corso degli ultimi anni una crescita molto rilevante:Un dato meno lusinghiero viene invece evidenziato dal take up, ossia l’effettiva adozione di reti FTTH, dove l’Italia con circa il 27% è ancora molto lontana dalla media UE27 + Regno Unito (53%)". "A fronte di", si legge ancora nel reportIlche ha commentato "Siamo orgogliosi di ricevere questo premio che certifica il contributo fondamentale di Open Fiber nel passo in avanti sull’infrastrutturazione digitale compiuto dall’Italia, che fino a pochi anni fa scontava un grave ritardo rispetto alla media europea"."Per completare la digitalizzazione, tuttavia,e su questo fronte il nostro Paese è ancora indietro. Un percorso di switch-off della rete in rame e di migrazione verso la fibra ottica, come quello di recente ipotizzato dalla Commissione Europea, renderebbe più semplice raggiungere gli obiettivi di connettività Gigabit fissati dall’UE, garantendo al tempo stesso un orizzonte certo di ritorno per gli investimenti privati nella realizzazione di reti ultraveloci", conclude l'Amministratore Delegato."Siamo molto lieti di premiare Open Fiber, un operatore che fin dalla sua fondazione nel 2016 ha dimostrato di essere all'avanguardia nel rollout FTTH – ha commentato–.I risultati ottenuti da Open Fiber hanno avuto il merito di stimolare gli investimenti nella tecnologia FTTH in Italia, un mercato cruciale per la competitività digitale dell'Europa"."La fibra fino a casa è un elemento essenziale di un moderno ecosistema ICT. Senza di essa non si ha un continente moderno, un paese moderno, una società moderna e un'economia moderna – ha affermato–.Spero di aver lanciato un messaggio molto chiaro a coloro che investono nelle reti in fibra: vogliamo reti in fibra, vogliamo che sia l'unico accesso fisso per gli europei entro il 2030. Abbiamo dato un messaggio molto chiaro al mercato, agli investitori potenziali: siamo per la deregolamentazione quando le regole non sono necessarie. Siamo per la standardizzazione delle regole e non siamo per la sovrapposizione. Anche ai consumatori abbiamo dato un messaggio chiaro: i rimedi standard proteggeranno il fatto che ci sarà sempre concorrenza sulle reti in fibra. Restate sintonizzati perché ora sul libro bianco c'è una consultazione aperta".