Fed, Goolsbee vede tre tagli dei tassi quest'anno

(Teleborsa) -, anche considerando che la storia fondamentale del calo dell'inflazione non è cambiata nonostante i dati più caldi del previsto di gennaio e febbraio. Lo ha affermato, presidente della Federal Reserve Bank of Chicago, in un'intervista a Yahoo Finance."Mi sembra difficile credere che i sette mesi precedenti l'inizio di quest'anno siano stati semplicemente casuali", ha aggiunto, spiegando che "e stiamo tornando all'obiettivo."Per Goolsbee, il principale enigma sul perché l'inflazione non sia scesa del tutto ha a che fare con il settore immobiliare. Secondo il funzionario della Fed, sono stati fatti progressi sugli affitti, ma questi dati devono ancora rivelarsi nei dati complessivi: "Dobbiamopiù vicino ai livelli precedenti la pandemia".Quando gli è stato chiesto se un taglio dei tassi afosse ancora sul tavolo, ha risposto: "o fuori dal tavolo".