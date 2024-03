Ita Airways, Commissione invia lettera a Lufthansa e MEF

Lufthansa

(Teleborsa) -dell'opinione preliminare sul progetto disegnalando che l'operazionenell'ambito del servizio di trasporto aereo passeggeri da e per l’Italia. La Commissionepossano dover affrontare uno unadopo la transazione.- ricorda Bruxelles - gestisconoin Austria, Belgio, Germania, Svizzera e Italia. Lufthansa ha joint venture con United Airlines e Air Canada per le rotte transatlantiche e con All Nippon Airways per le rotte verso il Giappone. I partner della joint venture si coordinano su prezzo, capacità, programmazione e condivisione dei ricavi.Il 23 gennaio scorso,per valutare se l'acquisizione di una partecipazione in ITA da parte di Lufthansa potesse limitare la concorrenza nella fornitura di servizi di trasporto aereo passeggeri dentro e fuori l'Italia. Da quella data, è stata condottaper comprendere il potenziale impatto dell’accordo, compresainterni e informazioni dettagliate fornite dalle parti e lada compagnie aeree concorrenti, aeroporti, coordinatori di slot e clienti. La Commissione ha inoltre esaminato leche hanno espresso il loro punto di vista a favore o contro la transazione.A seguito di questa indagine approfondita, la Commissione hasu un certo numero diche collegano l’Italia con i paesi dell’Europa centrale dove Lufthansa e ITA competono testa a testa principalmente e dove la concorrenza è limitata principalmente a vettori low cost, come Ryanair, che in molti casi operano da aeroporti più remoti;tra Italia e Stati Uniti, Canada e Giappone dove ITA e Lufthansa competono testa a testa e la concorrenza di altre compagnie aeree appare insufficiente;presso l'aeroporto diOgni annoviaggiano su quelle rotte - ricorda Bruxelles - per unadi euro. L'obiettivo della Commissione è garantire cheper i clienti – consumatori e imprese – idei servizi. Lache, in assenza di soluzioni adeguate,possa averesulla concorrenza in questi mercati già concentrati. Le rotte che danno origine a potenziali preoccupazioni rappresentano una piccola percentuale del totale delle rotte e dei passeggeri a corto e lungo raggio serviti da entrambe le parti e dai loro partner di joint venture, e le potenziali preoccupazioni non riguardano la stragrande maggioranza delle rotte gestite da ITA.Lanell'ambito di un'indagine - ricorda la la Commissione -dell'indagine.hanno ora l'opportunità didegli addebiti della Commissione, di consultare il fascicolo della Commissione e di richiedere un'audizione orale. Lufthansa e MEF hanno anche laper affrontare le preoccupazioni della Commissione entro il prossimo 26 aprile 2024.