OSAI, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

OSAI Automation System

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato aper azione (da 2,30 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori, confermando ilsul titolo a "" visto il potenziale upside del 37%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo venerdì scorso OSAI ha pubblicato i risultati dell'esercizio 2023, che sono risultati "inferiori alle aspettative in termini di margini e generazione di cassa".Ilè sceso del 17% a 37,3 milioni di euro a causa del rallentamento del mercato dei semiconduttori, in particolare per la vendita al dettaglio, che ha portato a una contrazione degli investimenti in apparecchiature di test. Il mix di prodotti è cambiato in modo significativo, con i prodotti a più alto margine che ne hanno beneficiato meno. Inoltre, le difficoltà di pianificazione della produzione e l'aumento dei costi hanno portato a una significativa contrazione dell', che ha chiuso a -1,7 milioni di euro (contro 1,9 milioni di euro previsti e 3,9 milioni di euro su base annua)Durante un periodo di rallentamento del mercato, OSAI ha effettuato una serie di, sia in ricerca e sviluppo per il lancio di nuovi prodotti (tra cui NeoBlu per l'automazione dei test di burn-in dei chip, sistemi per la produzione automatizzata di carburo di silicio, per la mobilità elettrica e l'economia circolare), sia in campo immobiliare per l'acquisizione di un nuovo sito produttivo e della sede storica della cartiera. Questi importanti investimenti, uniti a un flusso di cassa operativo di 6,4 milioni di euro molto inferiore al previsto, hanno fatto aumentare l'a 37,5 milioni di euro (contro 28,8 milioni di euro attesi e 20,4 milioni di euro su base annua).