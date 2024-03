Tlc, parte il negoziato di trasformazione del contratto collettivo nazionale

(Teleborsa) - Oggi con- guidata dal Presidente Massimo Sarmi - e delle Organizzazioni Sindacali di categoria SLC-CGIL, FSTEL-CISL, UILCOM-UIL ha preso avvio il negoziato del. Il percorso di confronto si inserisce in un quadro caratterizzato per la Filiera TLC da grandi trasformazioni.Infatti, il settore delle TLC è strategico in quanto abilita la trasformazione digitale e i processi di innovazione del Paese, grazie alla connettività, alla creazione e allo sviluppo di nuovi servizi digitali ad essa direttamente collegati. Le imprese TLC, attraverso le proprie, anche grazie alla diffusa presenza sui territori e alla loro alta professionalità, sono in grado di sviluppare nuovi servizi digitali che rispondono alle esigenze di persone, imprese e PA in tutti i principali settori del sistema economico. Mobile Private Network 5G, Cyber Security, Cloud, Big data e Analytics e Artificial Intelligence sono le principali direttrici di sviluppo.Per lo sviluppo industriale della Filiera è fondamentale: lcome ad esempio l’ingresso in nuovi mercati digitali e la valorizzazione del core business;; la realizzazione di una; unache consenta una rapida diffusione delle infrastrutture e dei nuovi servizi digitali.Questo processo di trasformazione si muove, peraltro, in uno scenario di mercato in cui l’Europa registra dinamiche di crescita inferiori alle altre grandi aree mondiali e l’Italia mostra un quadro particolarmente difficile,Sempre nel 2022 per la prima volta si è registrato un valore negativo del saldo di cassa (EBITDA – CAPEX) degli Operatori TLC. Tale indicatore evidenzia come la marginalità del settore sia assorbita dagli investimenti significativi e necessari allo sviluppo dell’infrastruttura e al supporto alla trasformazione digitale del Paese. La trasformazione in atto richiede l’implementazione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro, il rafforzamento e l’ampliamento delle competenze dei lavoratori, il coinvolgimento dei giovani, che consentano lo sviluppo di azioni per promuovere nuove professionalità e nuovi mestieri: sfide su cui sono impegnate tutte le imprese TLC.Asstel ritiene che il CCNL TLC, attraverso un "", debba continuare ad essere uno strumento moderno per supportare i processi di evoluzione di tutti i segmenti della Filiera TLC verso condizioni di miglioramento della competitività e della produttività intervenendo in particolare su quattro aree di sviluppo: l’evoluzione del perimetro e del modello contrattuale; l’introduzione di un modello innovativo di classificazione del personale basato sulle famiglie professionali, la trasformazione del lavoro e il consolidamento del lavoro agile, lo sviluppo dei nuovi modelli di organizzazione del lavoro, la focalizzazione sulle competenze dei lavoratori attraverso percorsi di formazione certificati; la definizione di un’area distintiva nel Sistema contrattuale TLC utile a supportare la trasformazione e la sostenibilità complessiva delle attività di CRM/BPO; la valorizzazione delle azioni di intervento nell’ambito delle tematiche di inclusione, welfare, diversità ed equità per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dei principi ESG.Tale percorso si colloca nell’ambito del modello diconnotato per capacità di costruire soluzioni innovative e equilibrate e che deve accompagnare l’evoluzione della Filiera TLC verso condizioni di maggiore competitività.