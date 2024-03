Aeroporto dell'Isola d'Elba, accordo tra soci per nuova governance

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) - I soci di, società di gestione dell', hannoche guiderà la società per il prossimo triennio e. L'Assemblea dei soci, in programma il prossimo 2 aprile 2024, nominerà infatti il nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà composto da Maurizio Serini, che assumerà la carica di Presidente, Massimiliano Dosi in qualità di Amministratore Delegato e Francesca Marcucci come consigliere di Amministrazione.Le linee guida individuate dai soci per lo sviluppo dello scalo seguono tre direttrici principali: lae il, l'attuazione di un piano di investimenti e l'impegno alla realizzazione di un aeroporto a impatto zero.La presenza diin qualità didi Alatoscana, con una, consentirà allo scalo isolano di beneficiare del know how, della capacità commerciale e della rete di collegamenti degli aeroporti toscani di Pisa e Firenze garantendo pertanto un potenziamento della connettività sia con la Regione Toscana sia con il resto d'Europa.È in fase di valutazione il progetto per lache consenta il decollo e l'atterraggio verticale di aerei elettrici che possono quindi operare sulle brevi distanze in ambienti urbani e regionali.Sono inoltre allo studio la redazione deloltre a progetti per la realizzazione di piazzole elicotteri, di nuove procedure strumentali di volo e investimenti minori di manutenzione straordinaria. È inoltre prossima la pubblicazione di una manifestazione d'interesse per ladell'aerostazione con l'obiettivo di ricercare un operatore nel Food & Beverage che possa trasformare il locale quale riferimento della zona, e dell'Isola, con un'offerta studiata per l'utenza aeroportuale e per quella esterna."In qualità di socio industriale - dichiara l'AD di Toscana Aeroporti- contribuire allo sviluppo dell'aeroporto dell'Isola d'Elba grazie alle proprie competenze in termini di conoscenza del settore, capacità commerciale e di gestione favorendo così un miglior servizio per la comunità e i passeggeri. Inoltre, l', che ha realizzato alleun aeroporto interamente sostenibile con l'utilizzo di materiali di recupero, sarà preziosa per l'ambiziosa sfida che si è posto lo scalo isolano".