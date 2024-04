Italian Design Brands, ok da soci a modifica statutaria per cambio nome in Dexelance

Italian Design Brands

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di(IDB), polo italiano dell'arredo e del design di alta qualità quotato su Euronext Milan, ha approvato ile deliberato la destinazione dell'utile netto dell'esercizio a riserva legale per 246.864 euro e a utili portati a nuovo per 2.785.536 euro. Non sarà distribuito alcunI soci hanno approvato le modifiche allo statuto sociale che approvano la proposta didella società in, nata dall'opportunità di creare una nuova identità di gruppo per sostenere ed evolvere verso un rinnovato e più elevato posizionamento.Tra le altre cose, l'assemblea ha deliberato di conferire al CdA la delega adsociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, nel limite del 10% del capitale preesistente, ossia per un importo massimo di 2.692.629,80 euro, oltre all'eventuale sovrapprezzo.