Altra seduta in rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,75%)

(Teleborsa) - Ilsi è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'L'ha aperto a 8.418,36 e si è poi portato a quota 8.425,54, in aumento dello 0,75% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'archivia la seduta in territorio positivo a 286,3, dopo aver avviato la seduta a 284,48.Tra i titoli del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,56% sui valori precedenti.Tra leitaliane, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,53%.Tra ledi Piazza Affari, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,25%.