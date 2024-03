Eventi e scadenze del 26 marzo 2024

Lunedì 25/03/2024

Martedì 26/03/2024

Bifire

Conafi

Doxee

Energy

Giglio.Com

GVS

Hera

La Sia

Longino&Cardenal

Magis

Maps

Solutions Capital Management Sim

Somec

Tps

Ucapital24

Rai Way

Rai Way

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) -- Londra sarà la prima delle tappe internazionali organizzate da Smau con ITA - Italian Trade Agency. Le startup e le imprese italiane più innovative avranno modo di entrare in contatto con grandi aziende, incubatori, acceleratori e investitori esteri. Focus su agrifood, salute e benessere, energia, mobilità, smart communities, sostenibilità e intelligenza artificiale- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Bruxelles - I ministri dell'Agricoltura discuteranno su risposte rapide e strutturali all'attuale situazione nel settore agricolo e sulla situazione dei mercati agricoli dell'UE, in particolare a seguito dell'invasione dell'Ucraina- Milano - 20a edizione del Forum ABI Lab, organizzato da ABI Lab. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI09:00 -- Hotel Enterprice, Milano - Il tema dominante del Forum è "Il Sistema Auto e la battaglia per l'ambiente. L'UNIONE fa la forza". Ci saranno esponenti del mondo politico nazionale ed europeo, sindacale, accademico e ambientalista. Partecipa, tra gli altri, il ministro Alessandra Locatelli09:30 -- Sede di Confcommercio, Roma - Convegno di Conftrasporto-Confcommercio su cybersecurity e intelligenza Artificiale applicate ai Trasporti e alla logistica. Interverranno, tra gli altri, il presidente di Conftrasporto-Confcommercio e il Vicepresidente di Federlogistica09:30 -- L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia promuove un evento sulla giusta transizione ecologica ed energetica per l’UE e per l’Italia. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Pichetto Fratin, l'AD di Thales Alenia Space Italia, il DG di Energy Evolution di Eni e il responsabile legislativo Affari istituzionali Italia di Enel10:00 -- Montecitorio - Relazione annuale Auditel 2024 "70 anni di tv, 40 anni di Auditel: il ruolo dei Jic nel nuovo scenario mediale". Interverranno, tra gli altri, la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, il ministro Adolfo Urso e il presidente AGICOM, Giacomo Lasorella. Relazione di Andrea Imperiali, presidente Auditel10:00 -- L'evento si terrà presso il MAECI. Tra gli interventi, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il Presidente di RCS, Urbano Cairo, il Presidente di ICE-Agenzia, Matteo Zoppas e il Presidente di Confindustria -ANCMA, Mariano Roman, oltre che alcune imprese rappresentative del settore, sponsors del Giro e campioni italiani11:30 -- The HUB LVenture, Roma - Presentazione di EasyRailFreight, la piattaforma digitale di Rete Ferroviaria Italiana che promuove e sviluppa una logistica intermodale e sostenibile, agevolando l’incontro tra domanda e offerta e la fruibilità dei servizi dedicati disponibili sul mercato. Presente, tra gli altri, l'AD e DGe di RFI, Gianpiero Strisciuglio11:30 -- Associazione Civita, Roma - Evento organizzato da Associazione Civita in collaborazione con Philip Morris Italia. Interverranno, tra gli altri, gli AD di Open Fiber e Cinecittà, la Segretaria Generale Associazione Civita e, in attesa di conferma, il ministro Marina Elvira Calderone11:30 -- Sala Stampa Istat, Roma - Conferenza stampa per presentare i contenuti della XII edizione del Rapporto sulla competitività dei settori produttivi13:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari svolge l'audizione del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi13:30 -- Le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato svolgono l'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, nell'ambito dell'esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione16:00 -- Castellanza (Va) - Evento organizzato da Anitec-Assinform e Piccola Industria Confindustria. Interviene, tra gli altri, Giovanni Baroni (Vice presidente Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria)- Asta BOT; Regolamento BTP Short - BTP€i- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023, sottoposto a revisione contabile completa- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio14:00 -- Appuntamento: Conference call con gli analisti16:30 -- Appuntamento: Media briefing con il CEO Roberto Cecatto in occasione della presentazione del piano industriale 2024-202718:00 -- Appuntamento: Investor Day - Durante l’evento il Top Management della società illustrerà i risultati economico-finanziari del 2023 e le linee di sviluppo strategico e sostenibile