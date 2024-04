Somec, Intermonte taglia target price e conferma Buy

Intermonte

Somec

(Teleborsa) -ha tagliato aper azione (dai precedenti 26 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, confermando la". Gli analisti scrivono che, dopo l'aggiornamento fornito al mercato la sera dell'8 marzo , la società ha pubblicato i risultati completi dell'anno fiscale 2023, quasi in linea con le aspettative riviste, maa causa di alcuni eventi non ricorrenti.Il management non ha fornito guidance specifiche per l'anno fiscale 2024, indicando una complessiva stabilizzazione dei costi delle materie prime, ritornando gradualmente ai livelli pre-Covid. Nel complesso, nel corso della conference call il management ha accennato ad una normalizzazione positiva nel 2024 con unIntermonte sostiene che, "poiché riteniamo che questo sia l'unico modo per riconquistare credibilità sulla qualità del business". Tuttavia, pur aggiungendo i dati effettivi del 2023 al modello e adeguando le ipotesi per gli anni successivi, il broker mantiene una traiettoria positiva sia nei ricavi che nei margini, poiché il management, insieme alla nuova configurazione organizzativa in atto, dovrebbe essere in grado di basarsi sulle tendenze strutturali positive del mercato."È orasull'esecuzione e sulla consegna e dimostrare l'affidabilità del modello di business, evitando ulteriori impatti "imprevedibili" dell'ultimo minuto che naturalmente eroderebbero ulteriormente la fiducia nell'equity story", viene sottolineato nella ricerca.