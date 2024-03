Germania, GFK: ripresa consumi stentata, incertezza frena propensione all'acquisto

(Teleborsa) - La fiducia dei consumatori in Germania continua a migliorare, ma lentamente. Mentre le aspettative economiche e di reddito aumentano leggermente, la disponibilità all’acquisto rimane bassa. La minore disponibilità al risparmio ha un effetto positivo, poiché la fiducia dei consumatori migliora per la seconda volta consecutiva.Nel mese di aprile, è attesa in lieve miglioramento latedeschi nel mese di aprile. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -27,4 punti, rispetto al -28,8 di marzo (dato rivisto da un preliminare di -29). La lettura èche stimavano una risalita del sentiment fino a -27,9 punti.Migliorano le, con l'indicatore che sale di 3,3 punti a quota -3,1. Cresce di 0,3 punti l'indicatore sullache si attesta a -15,3 punti. Quello sullesale di 3,3 punti e si posiziona a -1,5 punti."La ripresa del clima dei consumatori è molto lenta", spiega. “La crescita del reddito reale e un mercato del lavoro stabile forniscono di per sé buone condizioni per un rapido miglioramento della fiducia dei consumatori, ma mancano ancora sicurezza di pianificazione e ottimismo per il futuro tra i consumatori. In tempi di molteplici crisi, l’elevato grado di incertezza dei consumatori, abbinato alla scarsa fiducia nello sviluppo economico della Germania, frena la volontà di acquistare. Di conseguenza, la domanda interna non riesce ancora a stimolare l’economia. In poche parole: il pessimo sentimento sta oscurando i fatti”.