Gli Ncc in piazza a Roma, 'contro il decreto Salvini': "a rischio 25 mila imprese e cinquantamila operatori del settore"

(Teleborsa) - "". E' quanto chiedonoche hanno dato vita a una pa cui hanno partecipato alcune centinaia di autisti,, ribadendo la loroche dovrebbero, almeno secondo i manifestanti, stravolgere in peggio il loro settore. Gli Ncc hanno comunicato, tramite una lettera a tutti i parlamentari delle Commissioni Trasporti di Camera e Senato, i motivi della manifestazione perchéUna protesta "strumentale alimentata dagli interessi della multinazionale Uber, da sempre contraria a qualsiasi forma di regolamentazione", l'hanno definita i sindacati dei tassisti. Sulla stessa scia La ConfNoleggio: "Chi manifesta oggi contro il governo in materia di trasposto non lo fa per salvaguardare i diritti ma contro chi opera nella legalità".Lesi riferiscono in particolare "(la media europea è di soli 5 minuti), al(dalle piattaforme alle agenzie di viaggio ai consorzi sanitari),(con evidente danno alla privacy)", spiega, la nuova confederazione Ncc che riunisce le principali associazioni del settore noleggio con conducente. "Il ministro dei Trasportiche avranno l'effetto di aggravare la già critica situazione del trasporto pubblico locale non di linea nelle nostre città. Sono atti con i quali si scavalca di fatto il Parlamento", conclude Romano, sottolineando le ragioni della protesta e: "Va infine sottolineato che tali decreti stanno per essere adottati senza alcun sostanziale confronto con la categoria Ncc, che nella quasi totalità delle sue associazioni ha da settimane abbandonato il tavolo ministeriale in assenza della volontà del Ministro di modificare bozze del tutto inaccettabili. Da domani ci aspettiamo che il governo ci ascolti, fermando i decreti Salvini".Durante la manifestazione è stato portato un carro funebre con le foto del ministro Matteo Salvini e della deputata della Lega, Elena Maccanti. Le foto sono poi state rimosse.Per"in piazza sono scese solo poche centinaia di operatori che tentano di politicizzare la conclusione dell'iter di riforma del comparto previsto dalla legge 12/2019, attesa da più cinque anni, solo perché refrattari a qualsiasi tipo di controllo".Gli organizzatori, durante la manifetsazione,. Appuntamento, che ovviamente, non c’è stato. Alla fine, però, una delegazione,. L’obiettivo era quello di calendarizzare un incontro direttamente a Palazzo Chigi.