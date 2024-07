Codice Strada, Salvini: spero ok Parlamento prima di pausa estiva

(Teleborsa) -in discussione perché l'obiettivo è di arrivare in aula questa settimana per l'approvazione di un decreto che sistemerà i problemi burocratici che da anni tengono in ostaggio milioni di famiglie italiane per qualche centimetro fuori posto, la finestra o la veranda, la mansarda o il sottotetto". Lo ha detto in un video postato sui social il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, prima di imbarcarsi a Fiumicino alla volta di Genova. "ha concluso.In discussione in Parlamento c'è un altro documento fondamentale, il nuovo Codice della strada. Avete visto gli incidenti in questo fine settimana. Spero che il Parlamento, che ne sta discutendo da più di un anno, approvi entro la pausa estiva il Ddl sicurezza stradale", ha detto Salvini durante un evento a Genova.", ha aggiunto.