Piovan in rally dopo nuovo Buy da Berenberg

(Teleborsa) - Seduta da protagonista a Piazza Affari per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari, che mostra unBerenberg ha infatti avviato la copertura sul titolo con unae un, spieganco che si tratta di una "società industriale di alta qualità, con una posizione di leadership nei polimeri tecnici", con un ritorno sul capitale investito "da prima della classe" e una "presenza crescente nell'economia circolare".Spicca il volo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 12,22 e successiva a quota 12,87. Supporto a 11,57.