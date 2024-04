Saipem, BofA aumenta target price e conferma Buy

Bank of America

(Teleborsa) -ribadisce lanell'ambito della. Gli analisti ritengono di essere nel secondo anno, all'interno di un ciclo triennale di aumento dei margini, guidato dalla disciplina del capitale attesa da tempo, più visibile nel comportamento "value over volume" degli stessi servizi petroliferi nelle gare internazionali e offshore.Quindi, nonostante BofA presupponga un, continua a vedere un de-gearing momentum per le, dove vede ancora il maggiore potenziale di rivalutazione derivante dall'annuncio delle prime distribuzioni agli azionisti entro la fine dell'anno - a seguito del "value over volume" già in corso con buyback presso, Aker Solutions, Subsea 7 e Technip Energies.Per BofA, Saipem rimane la top pick, ribadisce il rating "" e aumenta ilda 2,50 aper azione, alzando l'ipotesi di acquisizione ordini avvicinandoci all'outlook di Saipem di 50 miliardi di euro al 2027, assumendo ancora un percorso di crescita dei ricavi al di sotto delle indicazioni pur rimanendo al di sopra della guidance su margine EBITDA e CFFO.Quindi, anche dopo il rally del prezzo delle azioni Saipem di circa il 50% da inizio anno, le stime aggiornate implicano ancora solosulla base del margine EBITDA del 10% per il 2024 - con un CAGR EBITDA di circa il 5% al 2027.