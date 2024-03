Banca Finint, AD: Borsa progetto di lungo periodo, M&A cantiere aperto

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) - L'obiettivo di"resta la crescita del business" e ", mentre lo sviluppo per acquisizioni rimane un cantiere aperto". Lo ha affermato, amministratore delegato del gruppo, in un'intervista a, in scia alla pubblicazione dei risultati 2023.Il gruppo ha registrato una forte crescita dela 126 milioni di euro (+43%), di cui margine finanziario e da servizi a 115,8 milioni di euro (+36%), conche ammontano a 95,4 milioni di euro (+36%) pari al 76% del margine di intermediazione. Deciso anche l'incremento dell'utile lordo consolidato +16% a 26,8 milioni di euro (23 milioni di euro FY22) ein aumento del 17% a 18,9 milioni di euro (16,2 milioni di euro FY22)."L'operazione su Banca Consulia è di conforto perché ha mostrato la nostra capacità di acquisizione e integrazione - ha detto Innocenzi - Nel 2023 abbiamo raggiunto il 97% degli obiettivi di sinergie. Ora ci sonocome pure nel settore delle cartolarizzazioni,. Ci attendono nuove sfide in un contesto macroeconomico e geopolitico complesso. Dovremo saperci adattare velocemente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, delineando le linee strategiche del prossimo piano industriale".