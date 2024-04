Gruppo Cassa Centrale e Banca Finint: conclusa compravendita di crediti per 41 milioni sulla piattaforma BlinkS

(Teleborsa) - Otto banche affiliate alhanno sottoscritto un accordo per la compravendita di crediti NPE (non performing exposures), concluso sulla piattaforma BlinkS, il marketplace digitale di riferimento in Italia per il trading di portafogli di crediti. L'operazione, del valore complessivo di 41 milioni di euro, e denominata GARAIT II, si inserisce nell'ambito della partnership strategica avviata da anni trae il Gruppo Cassa Centrale e segue la cessione GARAIT I, perfezionata nel 2021. Nel dettaglio, Cassa Centrale Banca ha agito come multi-originator per laa Banca Finint, alla sua prima operazione di acquisto di crediti UTP. L'operazione si è concretizzata attraverso la creazione di una SPV (Special Purpose Vehicle, società veicolo) denominata "Fantasia", che ha emesso titoli integralmente sottoscritti da Banca Finint.Trattandosi di crediti UTP, sia i contratti non risolti che quelli non scaduti sono stati acquistati direttamente dalla Banca, la gestione dei crediti verrà viceversa affidata alla controllatache agirà da servicer. È la prima operazione di acquisto UTP realizzata direttamente da Banca Finint che intende affacciarsi con decisione su questo mercato ritenuto, al momento, più appetibile ed aperto rispetto a quello degli NPL.ha operato nella raccolta dei dati relativi ai crediti in oggetto (loan data tape), nella normalizzazione dei tracciati e stratificazione dei portafogli, nel supporto alla due diligence degli investitori, nella gestione dell'intero processo competitivo di assegnazione del portafoglio e nel supporto alle cedenti e al cessionario post aggiudicazione."L'utilizzo della piattaforma BlinkS – ha dichiarato– ci ha permesso di avere maggiore visibilità nella collocazione di un portafoglio UTP di una size media acquistato da un Partner che ha condiviso il processo di aggiudicazione e migrazione dei dati presenti in Piattaforma. Dalle positive esperienze maturate negli oltre tre anni di utilizzo della Piattaforma, che sempre di più si adatta alle nostre esigenze, confermiamo la validità della scelta fatta che ci apre nuove opportunità operative"."Siamo molto soddisfatti per il buon esito di un'operazione complessa che – ha sottolineato– ha visto Banca Finint protagonista di un'importante "deal" perfezionato con il Gruppo Cassa Centrale con il quale contiamo in futuro di proporci per ulteriori acquisizioni e di estendere la collaborazione anche su altri fronti. La Direzione NPEs, area della Banca dedicata all'acquisizione di portafogli NPLs e allo specialized lending, grazie alla sinergia e all'affiancamento dell'area Securitisation Services, leader nella gestione di operazioni di cartolarizzazione e di Finint Revalue, servicer specializzato nel credit management, ha coperto quindi l'intera filiera per l'acquisizione, la gestione e il recupero di portafogli UTP"."GARAIT II conferma che BlinkS – ha concluso–. Sè in grado gestire portafogli di qualunque dimensione e asset class anche in operazioni particolarmente complesse come questa. La flessibilità riconosciuta ai Seller, il supporto alla raccolta e alla gestione strutturata dei dati, nonché l'assistenza fornita alle cedenti e alla cessionaria sino al closing, sono fattori sempre più apprezzati dal mercato che continua ad affidarsi a noi. Il riconoscimento da parte dei nostri clienti sia per la piattaforma sia per competenza del nostro team, sono per noi una grande soddisfazione e il fattore chiave per il perfezionamento di nuove partnership anche nel corso del 2024".?Per conto dil'operazione è stata condotta dall'ufficio NPE Operations diretto daunitamente anonché la squadra dell'area Securitisation capitanata daLo studio ILS di Norman Pepe ha fornito assistenza legale durante la fase relativa alla stipula dei contratti di acquisto ed a quelli della cartolarizzazione.