Student Housing: accordo fra CDP Real Asset Sgr e Finint Investment per 800 nuovi posti

(Teleborsa) - Il Social Housing si arricchirà di oltreuniversitarie italiane - Padova, Modena e Pisa - grazie all'(Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) e(Gruppo Banca Finint) che oggi hanno annunciato l’ingresso del Fondo Nazionale dell’Abitare Sociale (CDP) nel Fondo Pitagora (Finint).ha infatti deliberato un, così da accrescere le risorse a disposizione del Fondo di Finint Investments, in fase di ulteriore fund raising, che raggiunge così una, confermando l’obiettivo di raccolta complessiva di 150 milioni.Il nuovo apporto di capitale consentirà diuniversitarie a Padova e a Modena e dia Pisa entro il 2026.Tutti i progetti propongono un, con un’offerta di alloggi dotati di servizi moderni a condizioni accessibili, nel più ampio, in grado di soddisfare le esigenze abitative dei giovani studenti fuori sede in un contesto funzionale e dotato di spazi comuni confortevoli da vivere e aree verdi e servizi per il tempo libero., che presentano un’offerta diversificata per tipologie e tempi di permanenza, avverrà attraverso la collaborazione connella conduzione di studentati."La nostra SGR è stata tra le prime in Italia a lanciare un fondo di student housing: questa è infatti una asset class a cui il settore immobiliare sta guardando con sempre più attenzione. - commenta, Amministratore Delegato di Finint Investments - Questo trend è alimentato da una serie di fattori, tra cui l’aumento della mobilità degli studenti, la crescente domanda di alloggi di qualità e un sempre maggiore interesse degli investitori per gli asset alternativi".Per, Responsabile Fondi Abitare Sociale di CDP Real asset SGR "questo nuovo progetto che coinvolge tre città di eccellenza in ambito universitario - Padova, Modena e Pisa - rappresenta un ulteriore step del percorso di crescita e sviluppo promosso dal Fondo Nazionale dell’Abitare Sociale in favore di studenti fuori sede che ormai necessitano di soluzioni abitative e residenziali moderne, funzionali e rispettose dei principi ESG".