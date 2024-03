Civitanavi Systems vola in Borsa: si avvicina a prezzo OPA

Civitanavi Systems

Honeywell

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel campo dei sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali, entra in contrattazione a Piazza Affari dopo 22 minuti dall'apertura con un prezzo di 6,1983 euro per azione, rispetto ai 5,42 euro con cui aveva chiuso la giornata di ieri, eNel frattempo è arrivato l'annuncio che, una delle più grandi aziende multinazionali conglomerate statunitensi, ha intenzione di acquisire l'intero capitale sociale di Civitanavi Systems. Honeywell avvierà un'offerta pubblica di acquistocomponenti il capitale di Civitanavi per un prezzo di acquisto di 6,30 euro per azione in cash.La prospettiva è ildopo poco più di due anni dallo sbarco in Borsa. La transazione non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento e si prevede che si concluda nel terzo trimestre del 2024.