Var Energi conferma dividendo. EBIT 2° trimestre sotto le attese

Eni

(Teleborsa) -, società energetica quotata a Oslo e controllata da, ha chiuso ildel 2024 con undi 1.940 milioni di dollari, in calo di 16 milioni di dollari rispetto allo scorso trimestre e in aumento rispetto ai 1.436 milioni di dollari del secondo trimestre 2023. L'è stato pari a 992 milioni di dollari, rispetto ai 778 milioni di dollari dell'anno precedente, inferiore agli 1,04 miliardi di dollari previsti dagli analisti in un consensus fornito dalla società. L'è stato di 222 milioni di dollari (vs 100 in Q1 2024 e 98 in Q2 2023).Ildi 270 milioni di dollari (1,184 NOK per azione) per il secondo trimestre sarà distribuito il 6 agosto. La guidance prevede un dividendo di 270 milioni di dollari per il terzo trimestre del 2024, con una distribuzione di dividendi pari a circa il 30% del CFFO al netto delle imposte per l'intero anno."Siamo lieti di vedere un altro trimestre di delivery, con forti risultati operativi e finanziari - ha commentato il- Lanella prima metà dell'anno è stata in media di, nella fascia alta dell'intervallo guidato per il periodo. Sebbene i prezzi realizzati del gas siano stati mantenuti elevati rispetto a quelli spot, i costi operativi e le spese in conto capitale per l'intero anno si collocheranno nella fascia inferiore dell'intervallo previsto. Di conseguenza, continuiamo a fornire rendimenti interessanti e prevedibili per gli azionisti"."Var Energi restafino a circa 400 kboepd entro la fine del 2025, essendo uno dei centri E&P in più rapida crescita al mondo", ha aggiunto.