Urso: "Kenya partner strategico per l'intelligenza artificiale in Africa"

(Teleborsa) - "Ilè un partner strategico per lo sviluppo dell'. È il Paese che ha maggiormente risposto al programma pilota di accelerazione per startup africane 'AI Hub for Africa', prima applicazione pratica delle conclusioni della ministeriale G7 di Verona del marzo scorso:, da parte di altrettante startup keniane, per iniziative nel campo dell'IA che comporteranno riflessi positivi sulle aree prioritarie del Piano Mattei per l'Africa, tra cui l'agricoltura sostenibile, l'istruzione e la formazione e l'azione per il clima".Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy,Dopo gli incontri di stamane con il Presidente dell'Assemblea Nazionale e con il Ministro della Difesa keniani, Urso ha avuto un confronto bilaterale, a Nairobi, con il ministro dell'Informazione, Comunicazione ed Economia Digitale, Margaret Ndung'u, sulle possibili forme di cooperazione sull'intelligenza artificiale e in campo digitale nell'ambito del Piano Mattei, in particolar modo attraverso il progetto "AI Hub for Sustainable Development" della presidenza italiana della Ministeriale G7 Industria, Tecnologia e Digitale, in collaborazione con l'UNDP.Urso ha poi incontrato il. "Le relazioni tra i nostri due Paesi sono strategiche per la presenza dell'Italia nel Continente africano - ha affermatodurante l'incontro -, come testimonia la presenza nel Paese di diversi grandi gruppi italiani e di una vasta comunità imprenditoriale italiana, ben integrata nel tessuto economico-sociale keniano. Nell'ambito del, possiamo oggi valutare con il Kenya collaborazioni su nuovi settori, ulteriori a quello dello spazio per il quale quest'anno ricorrono i primi 60 anni di cooperazione tra i due Paesi, tra cui la produzione di biocarburanti o l'approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla duplice transizione, ecologia e digitale". Urso, che in serata incontrerà una rappresentanza della comunità imprenditoriale italiana, domani sarà in visita al Centro Spaziale "Luigi Broglio" a Malindi.