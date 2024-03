Auto elettriche: più grandi e più costose, in Italia solo il 20% le utilitarie

(Teleborsa) - Solo il 17% delle auto elettriche vendute in Europa nel 2023 è costituito da veicoli compatti del segmento B, tipicamente più economici, mentre per le auto a combustione interna la quota corrispettiva è del 37%.: il 20% del venduto annuo elettrico è nel segmento B, mentre per le auto a benzina o diesel la quota corrispettiva arriva al 47%. È quanto emerge dall’ultima ricerca realizzata da(T&E), l’organizzazione europea ambientalista e indipendente, secondo cui le case automobilistiche stanno rallentando l'adozione dei veicoli elettrici dando priorità alle vendite di BEV più grandi e costose. Tra il 2018 e il 2023, secondo i dati di T&E, sono stati lanciati solo 40 modelli completamente elettrici nei segmenti compatti (A e B), rispetto ai 66 modelli di grandi dimensioni e di lusso (D ed E) immessi sul mercato nello stesso periodo.L’analisi di T&E (ricavata dai dati di Dataforce) mostra come, nel 2023, il 28% delle vendite di auto elettriche, in Europa, si colloca nel segmento D, quello delle auto di grandi dimensioni (il dato nazionale italiano è il 29%); per le auto endotermiche la quota corrispettiva è appena del 13% (solo il 7% in Italia).(+18.000 euro) mentre in Cina è diminuito del 53%. Ciò è dovuto principalmente al fatto che i produttori europei si concentrano in modo sproporzionato sulle auto di grandi dimensioni e sui SUV, che comportano un sovrapprezzo.Perché in Italia solo il 20% sono utilitarie?, direttore dell’ufficio italiano di T&E, ha dichiarato a Teleborsa: ": quello di portare sui mercati un’auto di massa, un’utilitaria a zero emissioni, economica per costi di acquisto e gestione.. Solo il 20% delle auto elettriche vendute in Italia nel 2023 è costituito da veicoli compatti del segmento B, tipicamente più economici, mentre per le auto a combustione interna la quota corrispettiva è del 47%. In Europa gli stessi dati mostrano una sproporzione simile, ancorché più contenuta. Questa stessa sproporzione, poi, si riflette poi nella gamma “alta”, nei segmenti più costosi.; per le auto endotermiche la quota corrispettiva è appena del 7%. Sin qui l’automotive europeo sta proponendo una interpretazione “di alta gamma” dell’elettrico, che evidentemente ne rallenta la penetrazione.Dall'analisi di T&E, basata sui forecast di produzione realizzati da GlobalData, nel corso di quest'anno,. Nonostante la scarsità di modelli economicamente accessibili, la quota di mercato UE delle auto elettriche, nel 2023, è cresciuta di 2,5 punti percentuali, raggiungendo il 14,6%.Perché le case automobilistiche in Europa stanno dando priorità alle vendite di BEV più grandi e costose? Secondo alcuni studiosi, spiega il direttore, l’auto elettrica segue un paradigma tipico della penetrazione delle nuove tecnologie nei mercati, che partono sempre da un posizionamento di “beni di lusso” per rendersi progressivamente più “popolari”. È il modello adottato da Tesla, ad esempio. È pur vero che la principale concorrente dell’azienda di Musk, BYD, che è diventata la casa auto elettrica numero uno al mondo, è stato esattamente l’inverso. Tuttavia, c’è una tendenza non circoscrivibile alle auto elettriche., e questi modelli sono tipicamente auto più grandi, di gamma più alta, o i SUV. Nel 2010 le vendite di SUV delle sei maggiori case automobilistiche europee - BMW, Mercedes, Renault, Stellantis, Volvo Cars e Volkswagen - rappresentavano solo il 9% delle auto nuove. Nel 2022, questa percentuale è salita al 47%. Le vendite di questa tipologia di veicoli sono in aumento per tutti i marchi e per tutte le motorizzazioni, compresi i modelli elettrici. In Italia ormai rappresentano oltre la metà del mercato; e, dalle nostre analisi, costano tra l’8% e il 30% in più di veicoli analoghi per motorizzazione e funzione.Sul fronte dell’offertaAnche qui: la riduzione dell’offerta di utilitarie, sui mercati, è trasversale a tutte le motorizzazioni e a tutte le tecnologie. Le auto piccole ed economiche, afferma Andrea Boraschi, non sono centrali nelle strategie industriali dell'automotive europeo; che però così facendo si espone a una concorrenza internazionale che potrà essere fortissima. Guardando specificamente all’elettrico, il prezzo medio di un’auto a batteria, in Europa, dal 2015 a oggi è aumentato del 39% (+18.000 euro) mentre in Cina è diminuito del 53%. Ciò è dovuto principalmente al fatto che i produttori europei si concentrano in modo sproporzionato sulle auto di grandi dimensioni e sui SUV, che comportano un sovrapprezzo. Ma non solo. Negli anni in cui la Cina ha costruito il suo primato industriale sull’elettrico le case automobilistiche europee hanno speso il loro tempo a propagandare il “diesel pulito”, una bugia smascherata con il dieselgate; poi a promuovere l’ibrido plug-in, semplicemente un elettrico fake al quale già numerosi paesi hanno tolto ogni sussidio. Ora sembra sia la volta dei carburanti sintetici climate neutral. Davvero qualcuno è convinto che salveranno i motori a combustione dall’obsolescenza? L’automotive europeo ha molto terreno da recuperare; e non lo farà rincorrendo falsi miti come alternativa all’elettrico.La tassazione svolge un ruolo importante nell'incentivare la diffusione delle auto a zero emissioni, ma in Paesi come la Germania le case automobilistiche si sono opposte a una riforma fiscale per l’auto aziendale che aumenterebbe la pressione sui modelli benzina e diesel. Per accelerare l'elettrificazione dei trasporti su strada in Europa, sarà fondamentale anche la definizione di obiettivi vincolanti: T&E chiede all'UE di fissare un obiettivo per le flotte aziendali del 100% di nuove auto puramente elettriche entro (e al più tardi) il 2030. La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sulla transizione delle auto aziendali.