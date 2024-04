Popolare di Sondrio, investitori istituzionali depositano lista per rinnovo CdA

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Gli investitori istituzionali hannodiprevisto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. Le liste sono state composte con il supporto di Heidrick & Struggles International, advisor esterno e indipendente. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di circa l'1,2% delle azioni ordinarie della società.La lista presentata per ilè composta da: Severine Melissa Harmine Neervoort, Franco Giuseppe Riva.La lista presentata per ilè composta da: Sindaci effettivi Carlo Maria Vago, Anna Rita de Mauro, Massimo Luigi Roberto Invernizzi; Sindaci supplenti Marco Fabio Capitanio, Barbara Petrella.Lo comunica il coordinatore del, Emilio Franco, per conto di: Amundi Asset Management SGR, Anima SGR, BancoPosta Fondi SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Kairos Partners SGR, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited.