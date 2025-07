Webuild, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

Webuild

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 4,1 euro) ilsu, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, confermando la" dopo che i messaggi dalla conference call sono stati di supporto, confermando - insieme ad un 1H superiore alle attese (beat del 17% a livello di EBITDA adj.) - il solido momentum legato agli investimenti infrastrutturali in tutti i principali mercati in cui Webuild opera.Gli analisti ricordano che nei prossimi giorni si avrà(secondo la stampa il CIPESS dovrebbe approvare il progetto il 2 agosto) che al momento non è incluso nelle stime/guidance della società e nel target price. In precedenza, Equita aveva fornito un'analisi preliminare del potenziale valore del Ponte di Messina per Webuild: 350/500 milioni di euro (9/12% della market cap attuale)."Ilcon potenziale accelerazione da alcuni macro-temi: spesa NATO in infrastrutture dual-use, ricostruzione dell'Ucraina e piano infrastrutturale tedesco - si legge nella ricerca - In questo contesto, vediamo Webuild be posizionata e con una scala globale in grado di dare flessibilità commerciale. Le valutazioni rimangono appealing (9x PE 2026) e vediamo la prossima approvazione del Ponte di Messina come il prossimo catalyst di breve sul titolo".