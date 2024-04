Azimut realizza la prima exit nel settore del GP Staking. Accordo con Petershill su KLIM

Azimut

(Teleborsa) - Il Gruppo, attraverso la controllata Azimut Alternative Capital Partners (AACP), e, società di investimento quotata a Londra e gestita da, hanno stipulato accordi vincolanti perper un corrispettivo complessivo interamente in contanti di. L'investimento iniziale di Azimut per la sua quota in KLIM è stato pari a 60 milioni di dollari.Azimut, attraverso AACP, opera nelprevalentemente statunitensi nel segmento mid-market che operano nel private equity, private debt, infrastructure e real estate. KLIM è stato il primo investimento effettuato da AACP nel luglio 2020 quando la società aveva circa 2 miliardi di dollari di AUM rispetto ai circa 14 miliardi di dollari che gestisce attualmente."Come avevamo evidenziato all'inizio dell'anno, questa- dopo quella annunciata il 28 marzo scorso - dimostra la qualità (non considerate dalla maggior parte del mercato) delle nostre partnership all'estero, in particolare nel mercato US che è il più grande e sofisticato al mondo per quello che riguarda i Private Markets - ha commentatodel Gruppo Azimut - Questa transazione significa creare reale valore per i nostri azionisti e conferma la validità del nostro percorso intrapreso molti anni fa volto all'espansione internazionale e alla crescita negli investimenti alternativi, che costituiscono un'opportunità unica per i nostri clienti in termini di ampiezza di gamma prodotti e soprattutto risultati"."La nostra, e con la notizia di oggi rimaniamo ancora più convinti che la parte in azioni del dividendo dovrebbe esprimere un valore superiore allo 0,40 euro per azione proposto all'Assemblea - ha aggiunto - Ricordo che noi abbiamo fuori dall'Italia circa 35 società operative (parte delle 130 partecipate e 19 affiliate all'estero) con assets in gestione e clienti il cui valore non è attualmente riflesso in quello dell'azione Azimut".tra cui Pathlight Capital, Roundshield Partners, HighPost Capital e Broadlight Capital. A seguito di questa operazione le AUM delle affiliate di AACP raggiungono quasi 7 miliardi di dollari, in crescita del 57% rispetto alla data di investimento iniziale."Nonostante questa exit, siamo impegnati a continuare a crescere nel panorama del GP Staking con una focalizzazione sul segmento del Lower / Middle-Market così come nel più ampio spazio dei Mercati Privati, sia negli Stati Uniti che a livello globale - ha dettodel Gruppo Azimut - Questa transazione dimostra di poter realizzare exit di successo verso acquirenti consolidati nel settore dei GP Stakes".