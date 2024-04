Indel B, Equita abbassa target price e conferma Buy

Equita

Indel B

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-13%) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, confermando lasul titolo a "", in vista della pubblicazione dei risultati annuali 2023 prevista per il 12 aprile. L'abbassamento del prezzo obiettivo è arrivato con la revisione delle stime di P&L (il calo dei volumi porta a tagliare l'Adj. EBITDA 2024 del -16%), parzialmente compensata da una solida e migliore generazione di cassa.Gli analisti confermano la view positiva perché l'attuale valutazione del titolo (EV/EBITDA 2024 5x e PE Adj. 10x) non sconta appieno: l'come il Leisure Time, l'Hospitality e i Cooling Appliances (quasi il 30% delle vendite complessivamente) che offrono margini più elevati; la(secondo le stime, INDB diventerà cash positive nel 2024) che può sostenere operazioni di M&A per aumentare l'esposizione a settori più redditizi quali Leisure Time, Hospitality e Cooling Appliances; la(circa il 25% dei costi operativi sono fissi) che consente di proteggere la redditività anche in presenza di un calo dei volumi.