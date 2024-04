Chevron, utile primo trimestre sopra le attese con aumento volumi di produzione

Chevron

(Teleborsa) -, importante azienda petrolifera statunitense, ha riportatodi 5,5 miliardi di dollari (2,97 dollari per azione) per il2024, rispetto a 6,6 miliardi di dollari (3,46 dollari per azione nel primo trimestre 2023). Gli effetti della valuta estera hanno aumentato gli utili di 85 dollari milioni. Glidi 5,4 miliardi di dollari (2,93 dollari per azione vs attese degli analisti per 2,87 dollari) del primo trimestre 2024 si confrontano con gli utili rettificati di 6,7 miliardi di dollari (3,55 dollari per azione) del primo trimestre 2023.La società spiega che gli utili del primo trimestre 2024 sono diminuiti rispetto allo scorso anno principalmente a causa deisulle vendite di prodotti raffinati e dei, in parte compensati dai maggiori volumi di vendite upstream negli Stati Uniti."Abbiamo avuto un altro trimestre die abbiamo offerto agli azionisti rendimenti di cassa superiori - ha affermato, presidente e amministratore delegato di Chevron - La produzione statunitense è aumentata del 35% rispetto a un anno fa e abbiamo continuato a raggiungere importanti traguardi di progetti".Il ritorno sul capitale investito di Chevron nel primo trimestre 2024 è stato superiore al 12%, poiché la società ha aumentato il dividendo per azione dell'8% rispetto al quarto trimestre 2023 e ha riacquistato quasi 3 miliardi di dollari delle sue azioni. Laè aumentata del 35% rispetto a un anno fa, principalmente grazie all'acquisizione di PDC Energy e alla forte esecuzione sostenuta nei bacini del Permiano e Denver-Julesburg